De Haro a las 17h: "No conseguimos vender tanto en el exterior y la situación política influye"

Ojito con la economía. El informe que ha presentado el Banco de España en las últimas horas confirma que se está produciendo una desaceleración en la economía. La entidad ha rebajado una décima la previsón de crecimiento para 2018 que se queda en el 2,6 por ciento. Una décima menos de crecimiento no es importante. Lo que sí es importante es la tendencia, porque para 2019 la previsión se rebaja al 2,2 por ciento. ¿Por qué se rebaja la previsión de crecimiento? Porque los vientos de cola que generaba la economía internacional ya no son tan buenos. Ha subido el precio del petróleo, el sector turístico no crece tanto como antes porque han vuelto nuestros tradicionales competidores. No conseguimos vender tanto en el exterior, que eso fue lo que nos hizo crecer al 3 por ciento. ¿Y la situación política que hay en España cómo influye? Aquí el Banco de España se muestra muy cauto, no crítrica abiertamente al Gobierno, pero "a nadie se le escapa que los impuestos tienen efectos distorsionadores sobre la actividad de los individuos", ha asegurado Óscar Arce, director general de Estadística, durante la presentación de las últimas previsiones de la entidad. Y hay que recordar que el socio más fiable, el socio más socio del Gobierno, Podemos, ayer reclamó una subida de impuestos de 10.500 millones de euros.