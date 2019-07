De Haro a las 17:00h: "Que la dificultad sea reconocida y sea argumento, siempre será una buena noticia"

Anoche en Telecinco Pedro Sánchez dijo que iba a explorar nuevas vías para conseguir la investidura que no ha conseguido. Quizás estaba pensando en una abstención de Ciudadanos y PP. Si es eso lo que pensaba, lo que acaba de hacer los socialistas en Navarra, cierra todas las puertas.

Pero vamos a hablar ahora de videojuegos... cada vez son más los adultos que juegan a videojuegos que están esperando estrenos importantes como 'The Legend Of Zelda'. Pero dentro de este panorama, me han llamado la atención algunos que se han convertido en noticia porque son diferentes... como el caso de 'Celeste', que tiene como protagonista a Madelaine. Su gran reto es que ella no quede paralizada por una baja autoestima. Es un argumento interesante en un mundo en el que todo se consigue a fuerza de voluntad.

En un mundo donde todo parece ser un canto a apretar los dientes y tener mucha fuerza de voluntad, que aparezcan videojuegos donde la debilidad, la dificultad sea reconocida y sea argumento, siempre será una buena noticia.