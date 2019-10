De Haro a las 17:00h: “El 1 de octubre también es el día en el que se instauró el régimen chino comunista”

Este es el sonido que nos ha dejado uno de las paradas militares más amenazantes que se han celebrado en China en los últimos años. Es el sonido de los carros de combate, de muchas otras armas y de cerca de 15.000 soldados. En situación normal Tianamen te hiela el alma, al menos a mi la heló cuando estuve grabando allí unas imágenes robadas, pero hoy le habrá helado el alma a muchos chinos y, sobre todo, a muchos hong-koneses.

El 1 de octubre no es solo el día en el que se conmemora el referéndum ilegal de Cataluña, es también el día en el que Mao Tsetung, instauró un régimen comunista en China. El actual presidente Xi Jinping ha querido celebrarlo con un desfile que exalta el nacionalismo y que es una amenaza. El régimen del que se celebran hoy 70 años, es un régimen que tiene a sus espaldas al menos 40 millones de muertos, sino más, en época de paz. Es un régimen que no ha pedido perdón por el pasado y que sigue rindiendo culto a un genocidio como Mao. El regimen de Xi Jin Pin que compra medio mundo y que extiende su ruta de la Seda sigue teniendo campos de internamiento y reprimiendo a los disidentes. El régimen comunista soviético desapareció a los 70 años. No parece que le vaya a pasar lo mismo a China, su economía aunque tiene debilidades, ha cuadrado el círculo, es comunismo de mercado, el partido apoyado en el nacionalismo está más fuerte que nunca, China no dilapida dinero en la carrera armamentística como la URSS pero quiere ejercer el liderazgo mundial con sus inversiones, en China no hay territorios periféricos que quieran huir del poder de los que lo intentan son duramente reprimidos, la represión tiene en China una arma que nunca tuvieron los soviéticos: los móviles y la inteligencia artificial.

Solo parece que hay una sombra en este aniversario en el que nuevo dueño del mundo celebra su 70 cumpleaños: Hong kong.