De Haro a las 17:00h: “La mayoría de la comida que tiramos son frutas y verduras”

Dentro de unos minutos vamos a escuchar los sonidos de un paseo que día la semana pasada al caer la tarde en un barrio popular de Madrid. Fue un paseo algo particular porque con la ayuda de Cristina y Laura, dos mujeres que trabajan en la organización Prosalus estuvimos revolviendo en los cubos de basura. Elegimos al azar algunos cubos de basura y nos encontramos en alguno de ellos con bastante comida. Una de las bolsas de basura que abrimos tenía casi un kilo de uvas sin tocar y un bollo también sin tocar duro.

Lo que me encontré en ese paseo no fue una excepción. España es el séptimo país de la UE en el que más comida se desperdicia. En España se desperdician anualmente ocho millones de toneladas de alimentos; El despilfarro alimentario no viene, sobre todo de los supermercados o de la hostelería sino de la comida que tiramos en casa. La mayoría de la comida que tiramos son frutas y verduras que no hemos llegado a cocinar.