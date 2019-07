De Haro a las 17:00h: "cuando los chicos se autolesionan es que quieren aplicarse una condena"

Hace unos días fue noticia que un joven había sido reducido por los Mossos d'Esquadra después de intentar autolesionarse con un trozo de cristal en la Plaza de España, Barcelona. Al final consiguieron frenarlo en sus intentos, no es algo extraño. Muchos jóvenes, muchos adolescentes, aunque nos parezca difícil de comprender se autolesionan según el estudio Sayle un 30% de las chicas españolas se habría ya autolesionado y un 24,6% de los chicos se autolesionan en nuestro país.

Lo que explican los educadores es que cuando los chicos se auto infligen dolor es que quieren aplicarse una condena por todo lo que consideran un fracaso, que sus vidas no tiene sentido, que no pueden conseguir la felicidad, dicen de sí mismos que no valgo, que me doy asco, que no merecen estar vivos y por eso se castigan de esa manera como forma de expresar esa opinión negativa sobre sí mismos. No valen nada y quieren hacérselo sentir, no es fácil comprender que es lo que pasa dentro del corazón de una persona que se está autolesionando pero hay que intentar comprenderlo. Otra razón es la sobre protección paterna, tienen nostalagia de un padre y una madre que les deje su espacio, que su hijo pueda hacer su camino, tienen nostalgia de un padre que no se meta en todo lo que hay en su vida y como quieren sufrir por ellos mismos se autolesionan.