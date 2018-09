De Haro a las 16h: "Ha sido lamentable el espectáculo al que hemos asistido esta mañana"

En la comparecencia del ex presidente Aznar sobre la comisión de investigación del PP hemos escuchado ataques y defensas que han tenido mucho que ver con cuestiones personales.

El Congreso de los Diputados es un sitio muy serio, es el lugar en el que se reúnen los que representan al soberano. El soberano somos tú y yo. Los diputados son nuestros representantes. Por eso, ha sido lamentable el espectáculo al que hemos asistido esta mañana con motivo de la comparecencia del ex presidente Jose María Aznar en la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Ha sido un espectáculo vergonzoso que el diputado Rufián haya utilizado la descalificación personal y haya querido convertir la comparecencia de Aznar en una especie de caso general contra el que fuera líder del PP. A largo de toda la mañana hemos escuchado ataques y defensas que han tenido mucho que ver con cuestiones personales. No es de recibo. La democracia es algo demasiado serio para que diputados electos, políticos, la desprestigien con intervenciones llenas de una violencia verbal que está muy alejada de la vida de la gente-gente. Aznar en su comparencencia ha negado que el PP tuviera una caja B. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que da por probada esa caja B. Aznar ha asegurado que esa sentencia no prueba nada. Es una sentencia que todavía firme, pero es una sentencia.