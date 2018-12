De Haro a las 16h: "Seguir en Moncloa bien vale una foto y mucho más"

Tiempo de lectura: 2



"Un año más en Moncloa, unos meses más en Moncloa, bien vale una Barcelona tomada por las fuerzas de seguridad, bien vale darle una foto, la foto de una minucumbre como la que va a tener Torra dentro de unas horas. Eso es lo que está pensado a estas horas Pedro Sánchez, el resistente Pedro Sánchez, cuando todo el mundo daba por seguro que no iba a haber presupuesto este año, Sánchez ha conseguido recomponer la mayoría de la moción de censura. Y si para recomponer la mayoría de la censura hay que darle a Torra fotos y no solo fotos, pues se le dan fotos y quizás algo más.

Esta mañana se ha debatido la senda de déficit, que es el primer paso para el presupuesto. La senda de déficit ya fue rechaza en julio porque el Senado tiene la mayoría absoluta. La ley estabilidad presupuestaria que Sánchez quiere cambiar exige que la senda de gasto sea aprobada por las dos cámaras. El Senado lo va a volver a tumbar. Y si los presupuestos salen adelante saldrán con el objetivo de déficit del 1,3 por ciento, con 6.000 millones menos de lo que quiere gastar el Gobierno de Sánchez. Pero eso a Sánchez le da igual porque si salen adelante los presupuestos se va a saltar el objetivo de deficit. Lo que le importa a Sánchez es escuchar lo que ha oído decir esta mañana de labios de Joan Tarda: "Votamos a favor porque nuestra opción es poner lubricantes en los rodamientos. Se trata de construir escenarios de diálogo y de negociación a fin y efecto que se pueda encontrar una herramienta que permita resolver aquello que demanda la sociedad catalana. Y hay un porcentaje muy algo que quiere la independencia".

Los independentistas apoyan la senda de defícit porque quieren dar lubricante. Esto de la política da para muchas metáforas, había que desinflamar, ahora hay que dar lubricante. En mayo cuando ERC votó a favor de la moción de censura, Tarda explicaba que su si no era un sí a Sánchez si no un no a Rajoy.

Pues hoy le han dado un sí muy rotundo con la senda de déficit y ya veremos cuantos síes más les da ERC y el PDECAT. Pedro Sánchez rehace la mayoría de la moción de censura. La pregunta a estas horas: ¿Ese sí del indpendentismo es solo a cambio de una foto esta tarde en Barcelona? Pues parece que no, que la foto no será suficiente? Elsa Artadi, la portavoz de la Generalitat, ha asegurado que la foto de esta tarde es solo el principio. Artadi pide concesiones políticas.

Torra no está dispuesto a conformarse con la foto. Y Sánchez está empeñado en seguir en Moncloa. Seguir en Moncloa, debe pensar Sánchez a estas horas, bien vale una foto y mucho más".