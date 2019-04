De Haro a las 16h: "El PSOE ha recurrido a un clásico, explotar el miedo entre los pensionistas"

Tiempo de lectura: 2



"Los consultores de comunicación trabajan estos días muy intensamente con sus consejos para que sus candidatos arañen algunos escaños. La recomendación de todos es la misma: que no se equivoquen, que no hablen de lo que no hay que hablar, que despierten el miedo. Es seguro el consejo que le da Ivan redondo a Pedro Sánchez. Lo importante es no esquivocarse y aprovechar al máximo la equivocación del contrario. Hasta el momento la única equivocación gorda de los socialistas ha sido la de Iceta pidiendo una solución, un referéndum, si hubiera un 65 por ciento de independentistas. Y al PSOE le va muy bien la precampaña, las encuestas le dan de media más de un 29 por ciento de intención de voto. Tan bien le van las cosas al PSOE que algunos de sus gurús tienen miedo de que suceda algo como lo que ocurrió en Andalucía: una desmovilización de los votantes. Así que en las últimas horas el PSOE, seguramente para evitar esa desmovilización, ha recurrido a un clásico: explotar el miedo entre los pensionistas. En España un 25 por ciento del censo electoral es de pensionista, una bolsa de 9 millones de votos. El Gobierno los ha tenido muy presentes: a la subida del 1,6% heredada de Rajoy, Sánchez añadió el 21 de diciembre una décima en compensación por la inflación, hasta el 1,7%; ha blindado una subida similar para este curso y, promete ligar su revalorización al IPC, la principal demanda de los pensionistas. Pero eso no era bastante, ha llegado la hora de causar miedo.

José Luis Ábalos, ha acusado al partido que lidera Pablo Casado de querer"aniquilar" el sistema público. Ayer Sánchez acusó al PP de buscar la privatización de estas prestaciones y convertir a los jubilados en "gentes pobres".

El Gobierno fundamenta esta acusaciones en las delcaraciones realizadas por Daniel Lacalle, el economista de cabecera de Casado. Lacalle aseguraba que España es el único país con "problemas de cuentas públicas" en el que han crecido las pensiones. "Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. ¿Ha sido un nuevo error del PP esta declaración de LaCalle? Hoy La Calle ha explicado que no estaba proponiendo un recorte de pensiones

El Pacto de Toledo se creó para que este tipo de debates, que no lo son, no se produjeran en campaña electoral. Podemos hizo saltar por los aires el Pacto de Toledo hace unas semanas. Y nuestras pensiones no son sostenibles como están: hay un déficit de 18.000 millones de euros. Habrá que recurrir de forma estable a los impuestos para financiarlas, habrá que retrasar más la edad de jubilización y el sistema de revalorización conforme al IPC no es sostenible como dice el secretario de Estado de la SS Octavio Granado, al que le callanan la boca cada vez que habla. Pero estamos en lo que estamos".