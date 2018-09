De Haro a las 16h: "El problema de ERC es que es incapaz de separarse de la agenda marcada por Puigdemont"

En Cataluña, un 47% de la población vota a partidos independentistas. Están en su derecho de defender lo que piensan. A lo que no tienen derecho es a recurrir a la violencia.

Tiempo de lectura: 1



Esta tarde va a haber mucha gente en la manifestación convocada por el independentismo con motivo de la Diada. No es noticia: en Cataluña un 47 por ciento de la población vota partidos independentistas. Y de ese 47 por ciento hay muchos que están altamente movilizados. Están en su derecho de defender lo que piensan. A lo que no tienen derecho es a recurrir a la violencia en lo que algunos quieren que sea un otoño caliente. Parece que la policía ha alertado de que algunos grupos radicales planeen actuar con violencia. Los que salen a manifestarse aceptan, de un modo u otro, el liderazgo de Torra, que es el de Puigdemont. Este es el problema. Torra manipula el pasado y malversa el futuro cuando hace un llamamiento a una movilización permanente para hacer efectiva la república. El president de la Generalitat sabe que la república no puede hacerse efectiva. Más realista parece la posición de los dirigentes de ERC que vuelven a sugerir que es necesario abandonar la vía unilateral para llegar a un verdadero compromiso. El problema de ERC es que reconoce lo evidente, la inviabilidad de una ruptura unilateral, pero es incapaz de separarse de la agenda marcada por Puigdemont.