De Haro a las 16h: "Pedro, ¿Para qué te metes a gobernar si solo tienes 80 y pocos diputados?

La Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría el PP y Ciudadanos, han tumbado la enmienda que el PSOE y sus socios querían introducir de matute para modificar la ley de estabilidad presupuestaria. La Mesa del Congreso tiene potestad para hacerlo y la Mesa del Congreso tiene una mayoría diferente a la que hizo presidente a Pedro Sánchez. El Gobierno no puede criticar al PP y a Ciudadanos por esta decisión. Tan democrática es la mayoría que quería sacar adelante la enmienda de matute como la mayoría que la ha tumbado. Lo que no puede argumentar el Gobierno y sus socios es que cuando ganan ellos en una democracia que es una democracia parlamentaria la decisión es democrática y que cuando pierden ellos es la horrible derecha la que bloquea la voluntad popular. Lo sucedido hoy en el Congreso es una consecuencia más de que Sánchez se haya puesto a gobernar con una minoría muy pequeña en el Congreso-Pedro para qué te metes a gobernar si solo tienes 80 y pocos diputados- Con esta minoría tienes que intentar sacar adelante los presupuestos con enmiendas de matute y estás a merced de una Mesa del Congreso que no te apoya.