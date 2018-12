De Haro a las 16h: "Al lechero Sánchez los presupuestos le interesan una leche"

Tiempo de lectura: 1



Ya saben que hemos convertido en este programa la crónica política en una historia de cuento. En nuestro cuento había un lechero. El lechero, después de lo sucedido en las elecciones, parece que se está apresurando ya con su cántaro roto, a las elecciones. Lo asegura su socio pero y por eso enemigo Iglesias. El lechero Sánchez solo tiene una cosa en la cabeza si le salen o no le salen los números para seguir en Moncloa. Ha hecho números y ha decidido cambiar de plan y presentar los presupuesto al parlamento. Al lechero Sánchez los presupuestos le interesan una leche. El lechero Sánchez echa cuentas: la cuenta de los independentistas: cree que el buen resultado de Vox puede servir para meterles presión y si no la operación de los presupuestos no sale adelante, convocar elecciones. Por eso el lechero Sánchez ha hecho publicar hoy yb CIS de urgencia. No estaba previsto, pero Tezanos se ha dado prisa. Y nos ha servido un CIS crudo, sin cocina, que es el mejor modo de que salga bien parado Sánchez. A pesar del guarrazo en Andalucía Tezanos le da 12 puntos de ventaja al PSOE. El lechero Sánchez para que sus cuentas electorales salgan bien necesita dar mucho miedo con VOX. El lechero Sánchez y la ministra Delgado quieren hablar mucho de lo antidemocrático que es Vox. Pero quien decide es nada más y nada menos que los partidarios de una secesión en contra de la Constitución. El PDECAT, el diputado Ferran Bel, le pide a Sánchez un referéndum anticonstitucional y ERC, Rufián, una salida de la cárcel de los políticos presos. ¿Los socios del lechero Sánchez son más o menos antidemocráticos que esa derechha-derecha que una parte de la izquierda española siempre deseó?