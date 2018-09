De haro a las 16h: "Hay que ganar elecciones y por eso ahora los partidos revalorizan las pensiones"

Tiempo de lectura: 1



Si se para uno a pensarlo despacio era inevitable que los políticos acabaran con la reforma de las pensiones que en 2011 aprobó Rajoy. El PP, con la intención de hacer sostenible el sistema de pensiones, limitó la revalorización de las pensiones al 0,25. Hace unos meses, tan pronto como hubo dinerito por la recuperación, el Gobierno de Rajoy subió las pensiones. Había que ganar elecciones. Hay que ganar elecciones y por eso ahora los partidos han acordado volver a una revalorización de las pensiones conforme al IPC. Es lógico que ahora que han vuelto la inflación por la recuperación los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Pero si queremos que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo tendremos que cambiar de arriba abajo el sistema de pensiones porque en este momento no es sostenible. Dentro de 30 años España será el país más envejecido de Europa, dentro de no mucho habrá un trabajador por cada pensionista. Ese trabajador tendrá que pagar al pensión de un jubilidado y el resto del Estado del Bienestar (salud, sanidad, etc). Para poder revalorizar las pensiones conforme al IPC habrá que subir impuestos, rebajar las pensiones más altas y dejarlas todas bajitas. Esto es lo que no quieren explicar los políticos.