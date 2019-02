De Haro a las 16h: "El Gobierno va a usar el BOE hasta el último momento"

Tiempo de lectura: 2



En las últimas horas hemos tenido una nueva condena de una nueva manada, en este caso por agresión sexual en Collado Villaba. En los últimos años se han producido una media de 13 barbaridades de este tipo de agresiones. Los expertos que estudian las causas de lo que está pasando vinculan esta barbaridad con el consumo de pornografía en la que se simulan acciones de este tipo. La pornografía a través de internet se han convertido en la principal fuente de deseducación sexual. No es un juego.

La publicación del libro de Pedro Sánchez, que él no ha escrito, confirma lo que todos sabemos, que el presidente del Gobierno ha concebido estos ocho meses en Moncloa como una plataforma para ampliar su respaldo y quedarse cuatro años más. EL BOE es la herramienta más eficaz en una campaña electoral. Y hoy el Gobierno ha confirmado que lo va a usar hasta el último momento, tomando decisiones que muestran su poco respeto por la democracia parlamentaria. La ministra de Trabajo, la ministra Valerio, ha confirmado que el Gobierno de Sánchez va a recurrir a un decreto ley para sacar adelante la reforma laboral

¿Por qué es falta de respeto a la democracia recurrir a un decreto ley para este caso? ¿Y cómo nos afecta?

Los sistemas democráticos son sistemas parlamentarios, quien debe legislar no es el Gobierno sino el Parlamento que nos representa a todos, y más cuando es una cuestión sustancial. Después de los abusos que se cometieron en los años 30 del siglo XX, tras la II Guerra Mundial, todos los sistemas constitucionales limitaron mucho el poder de los decretos, la capacidad normativa de los Gobiernos. El decreto ley, de hecho, está limitado a casos de urgencia y requiere que sea convalidado por el Parlamento, por eso se llama decreto ley. Si no es convalidado, como pasó con la regulación de los alquileres hace una semana, decae. El decreto ley de la reforma laboral llegaría al Congreso cuando esté disuelto el Parlamento y solo quede lo que se llama la Diputación Permanente que solo está pensada para cuestiones de urgencia, no para debatir una reforma laboral que afecta a todos los que trabajamos. Además se da la circunstancia de que hasta la ministra de Economía Calviño reconoció en su momento que la reforma de Rajoy ha servido para crear empleo

¿Cómo nos afecta esto que quiere hacer el Gobierno? El Gobierno no solo quiere reformar así la legislación laboral, sin un debate sereno. Quiere ampliar el permiso de paternidad, recuperar algunos subsidios para parados mayores de 52 años y tomar otras medidas claramente electoralistas que suponen incrementar el gasto en 900 millones de euros. Sánchez hace campaña con el dinero de todos.