De Haro a las 16h: "La corrupción es una factura que, a largo plazo, siempre se paga"

Tiempo de lectura: 2



El resultado de las elecciones andaluzas es un resultado histórico. Por primera vez en la historia de la democracia española hay una mayoría que puede propicir un relevo en la Junta de Andalucía. En tres años los socialistas han perdido uno de cada tres electores. ¿Qué ha pasado? Han pasado muchas cosas. Sin duda muchos votantes de los votantes del PSOE en Andalucía están escandalizados y desanimados por la política de Sánchez, por su acercamiento al independentismo. Las elecciones andaluzas han sido las primeras tras la moción de censura. El votante socialistas de Andalucía es un votante constitucionalista que no entiende los acuerdos con el secesionismo, con Podemos y con Bildu. La gestión de Susana Díaz, además, ha sido una mala gestión. La corrupción es una factura que, a largo plazo, siempre se paga. Y Andalcuía está a la cola en número de empresas, en resultados educativos, en atención sanitaria. Susana Díaz se ha quedado sin futuro político, ha ido de derrota en derrota. Lo sorprendente es que ahora haga un llamamiento a los partidos constitucionalistas para frenar el cambio. Ese razonamiento valía hasta junio de este año. Muchos hemos reclamado, lo hicimos en 2016, una gran coalición. El PSOE siempre la rechazó. Ahora es tarde. Ahora que Sánchez gobierna gracias al apoyo de independentistas, de Bildu y de Podemos no puede invocar. Moreno Bonilla desde los micrófonos de Cope ha respondido a Susana Diaz. Se pregunta por qué el PSOE "puede pactar con independentistas o batasunos” .Vamos a ver que sucede en la Ejecutiva Federal del PSOE mañana pero Sánchez ha recibido un severo aviso. EL PSOE de Madrid dice que Susana tiene que abrir una reflexión y Susana asegura que la reflexión es de todos. Ciudadanos se la juega. Si Ciudadanos al final no hace posible el cambio, si llega un acuerdo con los socialistas, si provoca una repetición de las elecciones lo tendrá muy complicado para el futuro. Los andaluces han votado cambio, si Ciudadanos lo impide pagará la factura a nivel nacional.