De Haro a las 16h: "Conseguir un máster con poco esfuerzo no es necesariamente corrupción"

La ministra de Sanidad, la ministra Carmen Montón, ha negado que al cursar un máster del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, la misma institución que le dio el máster a Cifuentes, cometiera irregularidades. Algunas informaciones, que tienen que ser confirmadas, apuntan que la ministra empezó el máster cuando la mitad de las asignaturas ya habían terminado. La ministra ha argumentado que la dirección del máster le dijo por mail que "podía cursarlo a distancia". La investigación está en marcha. El caso me merece tres comentarios: 1.- No se puede aplicar una doble vara de medir. Si Montón sigue en el cargo porque lo que se demuestra es que se lo pusieron fácil para obtener el máster, no se puede seguir atacando a Casado por sus titulaciones. 2.- Hay que ser feroz con la corrupción y con los políticos que mienten. Pero conviene distinguir. Conseguir un máster con poco esfuerzo no es necesariamente corrupción. 3.- La que sale perdiendo es la Universidad. La Rey Juan Carlos y las demás, hay mucha gente que ahorra para cursar un máster, que no trabaja mucho para conseguir un máster y llegan algunos listos y se los regalan a los políticos.