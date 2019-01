De Haro a las 16h: "Hace años que en España no existe política de Estado en casi nada"

Tiempo de lectura: 2



Nicolás Rando, ese es el nombre del Guardia Civil, que recogió el cuerpo sin vida de Julen en la madrugada del sábado. Hoy ha contado que él y todos los que participaron en el rescate lo dieron todo. Hay algunos cenizos que dicen que la cobertura, la atención y la expectativas que hemos vivido en torno a Totalán han sido una exageración. No es cierto. Puede haber errores, sobre todo en la cobertura. Pero a los que suguieren que no merecía la pena ni tanta atención ni tanto esfuerzo, podemos subrayarles todo lo bueno que ha aparecido estos días, podemos mostrarles a un país unido en torno a la evidencia de que el destino y el valor de una persona no permite cálculos, podemos señalarles la discreción ante el destino de Julen y la conmoción por el gran interrogante que plantea el sufrimiento de los inocentes. No, no hemos exagerado. Hemos estado, esta vez, humanos. Y por la libertad y por la humanidad se lucha en estas horas en Venezuela. Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ha hecho un llamamiento para que continuén las protestas este miércoles y el próximo sábado. Albert Ribera, el lider de Ciudadanos, ha criticado la fórmula utilizada por Sánchez el sábado para reconocer a Guaidó: ese reconocimiento llegará si el sábado Maduro convoca elecciones. Garcia Egea ha asegurado que Sánchez es el hazmerreir del mundo por no haber reconocido a Guaidó. Y desde el PSOE Adriana Lastra ha acusado a GarcÍa Egea de ser ruín y desleal. García Egea, el secretario general del PP, suele cometer excesos verbales. Pero aquí lo que importa es que la cuestión de fondo. ¿En nombre de una política de Estado se puede reclamar a la oposición que no critique el Gobierno por arrastra los pies en la cuestión de Venezuela? Hace años que no existe política de Estado en casi nada en España. Y parece lógico que la oposición empuje a un Gobierno que ha cometido muchos errores en una cuestión esencial. La operación Guaidó se ha preparado durante meses y años por Leopoldo López, con el conocimiento de Gónzalez y Aznar y de muchos demócratas de todo el mundo. El Gobierno de Sánchez no se enteró o no se quiso enterar. El Gobierno de Sánchez no ha liderado una posición firme. El Gobierno de Sánchez no ha impedido que Rusia, a través de Grecia y Austria, haya provocado que la Unión Europea sea tibia. ¿Por qué había de callarse la oposición?