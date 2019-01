De Haro a las 16h: "Desde hace doce días, el caso Julen ha hecho emerger las tripas de un país"

Tiempo de lectura: 2



Este es el sonido que nos llega en este momento desde Totalán. Los mineros que trabajan en condiciones extremas están a algo más de un metro del pozo al que cayó Julen. Los ocho mineros que trabajan en unas condiciones extremas han tenido que recurrir a micro explosivos. Y en este momentos, cuando podemos estar muy cerca de Julen, toda España vuelve los ojos a los padres de José y Vicky. En estos largos días toda España ha estado pendiente de esos padres, de su dolor. Y nos hemos dado cuenta, como decía uno de los párrocos del Palo, de Malaga, que lo humano era llorar con ellos que han llorado y seguirán llorando. Uno de los ingenieros aseguraba que Julen ha sido el hijo de todos estos días. Han sido días de zozobra. Cuando sufrimos el zarpazo de una cosa así nos damos cuenta de que hay que realizar todas las investigaciones necesarias pero que no sirve para calmar la ansiedad y el dolor, buscar a un culpable. Aunque encontramos un chivo expiatorio siempre sería poco para hacer frente a esta tragedia. Estos días, en los que nos hemos sentido todos padres de Julen, nos hemos dado cuenta , cuando cada vez tenemos menos cosas claras, porque todos estamos confundidos, hemos visto clarísimo que había que hacer todo lo posible por Julen. Desde hace doce días, el caso Julen ha hecho emerger las tripas de un país. Las tripas de un país han sido los cientos de personas que han trabajo en el rescate sin descanso, la solidaridad, la ocasión de unidad que ha supuesto el rescate de Julen. Nos une la seguridad de que un niño es un bien indiscutible. Y toda esa solidaridad, toda esa unidad que se ha concertado en torno a Julen puede tenerse muy presente ahora que llega el final del rescate de Julen. Ya se que de estas cosas no se habla normalmente en la radio, que la radio se informa, que en la radio se entretiene. Pero en la radio también somos personas. Y como personas nos preguntamos qué sentido tiene lo que sucede, qué significado, si es que tiene un significado, tiene el dolor. Todos nos hemos sentidos junto a José y Vicky, padres de Julen. Y unos padres siempre tienen claro que su hijo, que Julen, ha nacido para la felicidad. A veces la felicidad de un hijo llega por caminos muy extraños. Pero toda la solidaridad, toda la unidad, toda la compasión de estos días han estado fundamentados en la seguridad de que Julen nació para ser feliz. Todo lo que hemos visto en los últimos días, ratifica esa intuición, esa seguridad, esa evidencia, Julen nació para ser feliz, no sabemos por qué caminos, pero Julen cumplirá el destino para el que nació. Lo digo pidiendo mil perdones porque de estas cosas no se habla en la radio.