De Haro a las 16h: "Si se trata de retomar impulso es un acierto que el PP reconozca los errores"

La huelga de taxistas en Barcelona y Madrid, reclamando una regulación más estricta para UBER y Cabify, ha provocado momentos de tensión. En Barcelona, después de los incidentes violentos que provocaron la detención de seis personas, los taxistas han herido a varios policías. Mala cosa que emulen a los chalecos amarillos. Toda protesta que recurre a la violencia deja de estar justificada. Mientras los taxistas empezaban su huelga contra las VTC, aquí en Herrera en Cope la candidata a la presidencia de la Comunidad del PP desgranaba lo que ha supuesto para su partido la Convención de este fin de semana. Isabel Díaz Ayuso ha explicado que el objetivo ha sido rearmar al PP para que vuelva ser una fuerza hegemónica del centroderecha como lo era antes. Y ha reconocido el error de que su partido se haya dedicado casi exclusivamente a la gestión. Si se trata de retomar impulso es un acierto reconocer los errores. Los errores de un PP excesivamente tecnocrático en la época de Rajoy, pero también del PP de la época de Aznar y de sus casos de corrupción que son los que hicieron prosperar la moción de censura. En su intervención de clausura de la Convención Pablo Casado ofreció el domingo un decálogo de propuestas, una especie de contrato con España. Esas propuestas son de corte claramente liberal. Casado ha hablado de recuperar un PP de amplias mayorías. Para que el PP sea un partido de grandes mayorías no solo es necesario revindicar la inspiración liberal de Aznar, más liberal desde que ex presidente, también necesita apoyarse en el consenso socialdemócrata que Rajoy no abandonó. Lo más interesante de este programa de Casado es su intención de dar protagonismo a la sociedad civil. Lo que requiere separarse de la actual partitocracia. También es interesante su intención de reforzar la libertad de elección de los padres y de dar apoyo a la vida. Estamos ante un programa de liberalismo conservador que distingue al PP de las posiciones de VOX y del liberalismo casi absoluto de Ciudadanos. Es bueno que el PP tenga personalidad. Ahora tiene que conectar con los votantes perdidos, que en su inmensa mayoría están en el centro.