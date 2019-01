De Haro a las 16h: "Vox tiene como objetivo conectar con una parte de la España cabreada"

Tiempo de lectura: 2



Negociación a dos bandas en Sevilla mientras el reloj corre muy rápido. PP ha puesto encima de la mesa una serie de contrapropuestas que responden a los 19 puntos reclamados por VOX ayer. Negociación también para ultimar un Gobierno del PP y de Ciudadanos cuyas lineas generales Ciudadanos filtró el lunes para presionar. Algunas fuentes aseguran que las negociaciones de PP y de Ciudadanos avanzan a buen ritmo. Lo sabremos en las próximas horas. Vox es impredecible. Sus líderes cambian de opinión en horas no en días. Ayer por la mañana Ortega Smith, el secretario general aseguraba que no quería cambiar una coma del pacto de Ciudadanos. Horas después se despachaba con el pliego de 19 puntos, el pliego de lo imposible, de lo obvio y de lo contraproducente. Y minutos después de hacerlo público, Santiago Abascal aseguraba que los 19 puntos eran negociables. Una obviedad, cuando se negocia un acuerdo y eres el partido con menos votos, todo es negociable. Los 19 puntos, el pliego de lo imposible, de lo obvio y de lo contraproducente de Vox no tiene por objeto la negociación del relevo en Andalucía sino conectar con una parte de la España cabreada. ¿Hasta dónde puede prolongar Vox su postureo para conectar con una parte de la España cabreada? El lunes Santiago Abascal en privado aseguraba que estaba dispuesto a prolongar la cosa dos meses y medio, que es el plazo máximo antes de que se tengan que volver a celebrar elecciones. Juan Marin hace unas horas pedía que Vox se decidiera. El portavoz del PSOE en Andalucía, Mario Jiménez ha urgido esta mañana a Adelnate Andalucía a sumar votos para investir a Susana Diaz. PSOE y Adelante Andalucía no podrían sacar adelante la investidura de Susna Diaz salvo que Vox le apoyase. Pero lo de tener a los andaluces dos meses en vilo si es posible. Por eso la pelota está en el tejado del PP. Es muy meritorio que el PP haya negociado con Vox pero el acercamiento excesivo a Santiago Abascal ha producido ya más de un disgusto. Y a estas horas seguramente lo que más le conviene al PP es poner a Vox frente a sus contradicciones: a votar y que Vox se retrate. Que quede claro si les interesa más el cambio a tiempo en Andalucía o postponerlo para ganar espacio entre los cabreados.