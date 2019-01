De Haro a las 16h: "El PP no va recuperar votantes haciendo suyos algunos de los mensajes simplistas de VOX"

Tiempo de lectura: 2



En política hay una regla elemental: no puedes ofrecerle a los votantes una copia de una idea original porque los votantes siempre preferiran el original. Lo hemos visto en Cataluña. Cuando CIU quiso parecerse mucho a Esquerra, CIU acabó desapareciendo para ser sustituido por un PDECAT tan independentista como los republicanos. El PP ha reaccionado desde las elecciones andaluzas, tras la irrupción de VOX, con un movimiento similar al que tuvo la antigua CIU con Esquerra. El PP de Casado probablemente piense que haciendo suyos los mensajes de VOX puede recuperar a sus antiguos vortantes, a lo mejor ese es el mejor modo de perderlos para siempre. El mensaje del PP con la inmigración se ha parecido demasiado al de VOX. Ahora ha llegado la hora de la verdad. Mañana se reúnen VOX y el PP y el miércoles comienza la ronda de consultas en el Parlamento Andaluz. Parece que, esta mañana, por fin, el PP, se ha dado cuenta de que tenía que poner a VOX ante la auténtica disyuntiva: o un voto que mande a casa a Susana Diaz o un voto que le ponga las cosas más fáciles a Susana Diaz. Es lo que le ha dicho García Egea esta mañana a los de VOX. Vox, pocas horas después de que se cerraran las urnas en Andalucía, aseguró que no pedía nada a cambio de la investidura de Juanma Moreno. Pero antes de Reyes le entraron las ganas de postureo y su secretario general pidió la derogación la de ley de violencia de genero andaluza. Sin duda hay muchas cosas que mejorar en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, hay que revisar a qué se destinan los fondos para luchar contra esta auténtica lacra, porque es una auténtica lacra, habrá que ver como se lucha contra otras fórmulas de violencia doméstica. Los problemas son sin duda complejos y no se solucionan con una descalificación genérica de todas las medidas que se han adoptado contra la violencia que sufren las mujeres. El PP no va recuperar votantes haciendo suyos algunos de los mensajes simplistas de VOX. Ni sobre la inmigración, ni sobre la España de las Autonomías ni sobre la violencia contra las mujeres. Afortunadamente el scretariio general del PP, Teodoro García Egea ha hecho un llamamiento a debatir la cuestión en el Congreso y no en twitter. Exacto. Un buen partido político, un buen líder no es un tuitero, es alguien que revindica la complejidad. Desconfiemos de quien en política simplifica demasiado. El problema de la violencia contra las mujeres y de la violencia doméstica es complejo, siempre hay que desconfiar de los que ofrecen soluciones demasiado esquemáticas, soluciones a la contra de alguien o de algo.