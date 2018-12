De Haro a las 16h: "Andreu Van den Eynde. Quédense con este nombre porque nos va a regalar días de gloria"

Tiempo de lectura: 2



Esta mañana se han solapado dos hechos. Casi al mismo tiempo que la vicepresidente del Gobierno, anunciaba que lo de la reunión de Sánchez y Torra, el capitán del independentismo más radical estaba hecha, casi al mismo tiempo, se ha iniciado el juicio a los politicos presos acusados de rebelión. Ha tenido lugar la clásica vista de las cuestiones previas. Los abogados de los políticos presos han aprovechado para hacer un alegato con el tradicional ideario de los secesionistas: han negado que el tribunal sea competente, han argumentado que se han vulnerado derechos fundamentales, que los políticos presos lo están por promover una votación. Y el abogado de Junqueras Andreu Van den Eynde ha acusado a los miembros del tribunal de hacer política. La verdad es que para ser juez del Supremo hay que tener mucho cuajo, los siete jueces del Supremo han escuchado que se les acusaba por las defensas de hacer política. En los 14 últimos meses los jueces del Supremo han hecho justicia, los que no han hecho política han sido los politicos. Con esta música de fondo es con la que Carmen Calvo, con todo el entusiasmo de que es capaz ha asegurado que habrá reunión con Torra. Torra, repito, suscribe y aumenta todo lo que dicen los abogados de los políticos presos. Quizás el más insolente entre los abogados de los políticos presos ha sido Andreu Van den Eynde. Quédense con este nombre porque nos va a obsequiar con mañanas y tardes de gloria. Andreu Van den Eynde ha asesorado a los Comités de Defensa de la República, los que van a montar el pollo en Barcelona, sobre las consecuencias negativas de que los llamen comandos. Hoy empieza todo. Ha dicho Andreu Van den Eynde. Hombre no. Hoy no comienza todo. Todo comenzó, como ha quedado claro en la instrucción del caso con el Libro Blanco dela Transición Nacional de Artur Mas en 2014. Entonces se puso en marcha un proceso que duro cinco años y que baso en la desobediencia tozuda al Constitucional. Después llegaron las leyes de referendum y de transitoriedad. El cerco a la Guardia Civil y los coches reventados el 20 de septiembre de 2017. La decisión de celebrar el referendum del 1 de octubre a pesar de que los Mossos advirtieron del riego de violencia. Las ordenes para que los Mossos no actuaran. La utilización de las masas para hacer frente a la policia nacioal y la Guardia Civil, los más de 20 actos violentos del 21 de octubre. La desobediencia sistemática, la malversación de mucho dinero para llevar a cabo un proceso imposible. Hoy no empieza todo. Todo empieza en un momento de 2014 en el que se decide quebrar la soberanía nacional.