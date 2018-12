De Haro a las 16h: "El presidente Sánchez juega con el independentismo a piedra, papel y tijera"

Tiempo de lectura: 1



No me mandes papeles que no se leer dice la Sevillana. Suponemos que Tarda no baila sevillanas quizás sí baila la sardana. En cualquier caso Torra no quiere los papeles que le ha mandado Sánchez para tener una reunión la semana que viene, cuando se celebre el Consejo de Ministros en Cataluña. Torra no quiere papeles, no quiere una reunión si no es para hablar de todo, para hablar también de un referendum de independencia. El presidente Sánchez, el lechero Sánchez, juega con el independentismo al clásico juego de piedra papel y tijera. El miércoles el presidente Sánchez sacaba piedra en el Congreso, se ponía duro y sugería que también tenía tijera, el 155. Sánchez sacaba papel después del desastre en las andaluzas y de que los diputados se sublevaran. Pero hoy ha tocado sacar papel, Calvo le ha mandado carta de invitación a Torra para reunirse. Voy a decirlo otra vez, el presidente del Gobierno, que va a Cataluña, una Comunidad Autónoma, invita a un presidente autonómico que apuesta por la via eslovena, a una reunión, como si fuera una cumbre bilateral. La ministra portavoz ha asegurado que lo de mandar la carta es lo que hacen todos los anfitriones porque así lo mandan los usos y costumbres.