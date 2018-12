De Haro a las 16h: "Pedro Sánchez se ha quedado solo ante el peligro"

Tiempo de lectura: 1



Pedro Sanchez, el lechero Sanchez, esta cada vez mas solo ante el peligro, solo ante el independentismo sin poder contar con los constitucionalistas, con el PP y Ciudadanos, y abandonado por sus socios de Podemos, ERC y PdCat. Solo, con cada vez menos apoyo de barones socialistas que quieren ganar las elecciones en mayo y que han tomado nota muy detallada de la alta factura pagada en Andalucía.Pedro Sánchez está solo ante el peligro, pero no es Gary Cooper ni tiene por compañía a la bella Grace Kelly, su compañía es Iván Redondo y esto no lo alegran un par de fotos, hace falta una pelicula entera que a estas alturas ya no hay quien ruede. El presidente del Gobierno ahora se muestra contundente, acusa al independentismo de decir mentiras, y advierte de que no aceptará una vulneración de la Constitución en Cataluña. Sánchez no habla de aplicar el 155 pero ha dejado la puerta abierta a ello. Pablo Casado, que "el tiempo" y la "aventura" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha "acabado" y le ha comparado con un "saco vacío" que no se puede mantener en "pie" por "mucho que intenten sujetarlo sus socios de un lado y de otro. Tampoco cuenta con Iglesias. Hablare más. Campuzano advierte al presidente que no podrá gobernar si ignora las demandas de Catalunya.