De Haro a las 16h: "El Gobierno ha vuelto a la casilla presupuestaria en la que estaba el pasado verano"

¿Te acuerdas de nuestro cuento, el cuento de la vida política, el que contamos tras las elecciones del pasado domingo? En el cuento tradicional había una lechera. En nuestro cuento había un lechero, el lechero Sánchez que llevando su cántaro al mercado hacía las cuentas de lo que iba a ganar. Hasta que se le rompió. Pues bien el lechero que ha cambiado ya dos veces y "lo que te rondaré morena", en este cuarto de hora, ya veremos lo que pasa en el próximo cuarto de hora, ahora dice que quiere aprobar los presupuestos en enero. El Gobierno, siguiendo las necesidades electorales de Pedro Sánchez, ha vuelto a la casilla presupuestaria en la que estaba el pasado verano. El presidente del Gobierno bien porque tiene esperanza de conseguir el apoyo de los independentistas, bien porque quiere presentarse como su víctima vuelve a intentar sacar adelante las cuentas públicas del año que viene. El objetivo de déficit aprobado este viernes en Consejo de Ministros vuelve a ser del 1,8 por ciento, un objetivo y una previsión que ya fue rechazada por el Congreso y severamente criticados por Bruselas y el FMI. La ministra Celáa ya ha anunciado que si no sale adelante habrá que quedarse con el anterior. Ahora que el presidente del Gobierno vuelve a hacer números hay que recordarle el dictamen que llegó de Bruselas. A Sánchez le dijeron que con las cuentas que ha hecho, el déficit público se dispararía al 2,1 por ciento y no al 1,8 por estimado. Bruselas recordaba que no incluía el ajuste de casi 8.000 millones que se había pactado y que no se reducía de forma conveniente la deuda. La OCDE y el FMI recortaron no hace mucho las previsiones de crecimiento en las que estaban basadas las cuentas. EL FMI fue más allá y dudó de los ingresos que se podían obtener con un nuevo impuesto de transacciones financieras y con el impuesto al diesel. No salen los números. Pero todo esto parece lo de menos. Todos sabemos a estas alturas que los números, el objetivo de défict, la política presupuestaria es lo de menos. El bien común se ha dejado de lado.