De haro a las 15:"Sin un Gobierno capaz de hacer cosas de verdad no se soluciona el problema del paro"

Buenas tardes. Seis detenidos como presuntos autores de una violación 'en manada' en Bilbao. a víctima, una joven de 18 años, Jurispriducencia del Supremo omo un delito de agresión y no de abuso. En 2016 se produjeron 18 agresiones sexuales múltiples en España, en 2017 la cifra descendió a 14, pero en 2018 se disparó hasta 59. La historia de Lucía la ha contado nuestros compañeros de Mediodía. Es una profesora de inglés de un colegio concertado que está en el paro desde el mes de julio porque la echan en los meses de verano. Fuera de España. Incertidumbre con el futuro. Lucía es una de las personas que figura en las estadísticas del desempleo. Hoy hemos tenido dato de paro registrado. El número total de personas desempleadas se ha situado en 3.011.433 personas, es la cifra más baja desde noviembre de 2008, pero no no hemos bajado de los 3 millones El empleo, con todo, vuelve a dar síntomas de agotamiento: el incremento de afiliados de julio es el segundo más bajo de toda la serie histórica de la Seguridad Social. En julio bajó el paro y aumentó la afiliación a la Seguridad Social, pero los datos son los más bajos desde hace años en ambos casos, más teniendo en cuenta que se trata de un mes de julio. Agricultura y servicios decepcionaron, mientras que industria y construcción se comportaron ligeramente mejor de lo previsto Larga duración 7 por ciento. Políticas activas de empleo. 6.000 millones Mercado laboral. Educación.