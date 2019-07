De Haro a las 15h:"Una investidura extraña,Javier Lambán gobernará con Podemos,Chunta Aragonesista y el PAR"

Se acaba el mes de julio, empiezan las vacaciones para muchos. No para todos porque hay uno de cada tres españoles que no puede pagárselas. Estamos en plena operación salida, los que estén al volante, ya saben, paciencia. La operación salida se ha complicado algo por la huelga de renfe, luego hablaremos de ella. Nos vamos de vacaciones sin Gobierno. Sin Gobierno en Moncloa, aunque hay candidatos como Javier Lamban en Aragón que si van a conseguir, salvo sorpresas, esta misma investidura. Una extraña investidura porque el candidato socialista va a formar un cuatripartito muy variopinto en el que estará Podemos, los nacionalistas de Chunta Aragonosista, y los liberales del PAR. También van a votar a favor IU. Lamban en su discurso de investidura ha reconocido que se trata de un pacto muy heterogeneo. ¿Cómo se ha llegado a esta situaciíon tan extraña en Aragón? Durante algunas semanas no se descartó una repetición de las elecciones porque los acuerdos más fáciles fracacasaron. El parlamento de Aragón con ocho fuerzas es un parlamento endiablado. Lamban ganó las elecciones pero la derecha podría haber logrado un acuerdo. Pero el PAR, que se define como un partido liberal, se negó a facilitar cualquier alternativa a Lamban que tuviera que contar con los tres diputados obtenidos por VOX. Había una mayoría que hubiera sido absolutamente lógica, la de los socialistas con Ciudadanos qye sumaba de sobra. Ciudadanos no ha tenido razones especiales para vetar a Lamban que ha sido uno de los barones socialistas más críticos siempre con Sánchez. Lambán no apostó por Sánchez en las primarias y Lambán fue una de las pocas voces que se levantaron contra la propuesta de Sánchez de utilizar un relator en las conversaciones con Torra. Lambán siempre ha sido azote del independentismo. Tenía Lamban el expediente limpísimo, ni un guiño a Bildu, tampoco a Esquerra. Pero ya se sabe que los de Rivera, porque así lo ha establecido Rivera, no quieren ser partido-bisagra y están empeñados en suceder al PP. Y así tenemos ahora un Gobierno a cuatro, que ya veremos como acaba porque el punto de partida de todos los pactos ha sido el acuerdo del PSOE con el PAR que habla de la eliminación del Impuesto de Sucesiones, de la defensa de la enseñanza concertada y de la unión de las estaciones de esquí, medidas que a la izquierda le repelen. Todo por que Ciudadanos no quiso, no quiere ser partido-bisagra.