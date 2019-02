De Haro a las 15h:"Si todo va bien, el Gobierno aprobará mañana un nuevo decreto ley para regular el alquiler"

Después de que Podemos le tumbara el que le había aprobado, el Gobierno abusa así por duplicado del decreto ley y lo usa aunque no hay urgente necesidad

Hoy se ha celebrado el último pleno de la legislatura más peculiar de la democracia. El martes se disuelven las Cortes, pero eso no significa ni mucho menos que el Gobierno vaya a dejar de aprobar normas, vía decreto y decreto-ley. Hasta el último día Sánchez quiere hacer campaña con el BOE. Entre el de mañana y los Consejos de Ministros de marzo y abril el Gobierno quiere mejorar los permisos de paternidad, la situación de las cuidadoras familiares, algunos subsidios de paro...La factura de esta campaña con BOE parece que va a sumar 2.300 millones de euros.

Y si las cosas no se tuercen, el Gobierno va a aprobar mañana un nuevo decreto ley para regular el alquiler. Un nuevo decreto ley después de que el pasado 23 de enero el Congreso, por la falta de apoyo de Podemos, le tumbara el que le había aprobado. El Gobierno abusa así por duplicado del decreto ley, lo usa aunque no hay urgente necesidad. Y sobre el primer abuso aprueba un segundo porque ahora a Podemos si le viene bien políticamente apoyarlo. La seguridad jurídica de los que alquilan y de los alquiladores a merced de los necesidades partidistas de Sánchez y de Pablo Iglesias. El pasado 23 de enero Podemos tumbó la convalidación del decreto porque no habían establecido precios máximos. Lucía Martin.

Ahora Podemos sí anuncia su apoyo al decreto ley aunque no se fija un precio máximo. Rafel Mayoral.

El decreto ley que prepara el Gobierno no establece un sistema de precios máximos porque eso supone una modificación de ley de arrendamientos urbanos y eso no se puede hacer por decreto. Así que lo que quiere hacer el Gobierno es establecer unos precios de referencia y que luego lo concreten las Comunidades Autónomas. Podemos no ha logrado lo que quería, pero ha debido hacer sus números: la media de las encuestas le da una tendencia a la baja, con un 14 por ciento.

¿Qué va a cambiar con este decreto? La duración de los contratos, como en el anterior decreto, sube a cinco años y la renta no podrá actualizarse anualmente por encima del IPC.