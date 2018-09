De Haro a las 15h: "La violencia de los adolescentes es la violencia que nosotros les hemos enseñado"

Tiempo de lectura: 1



Las aulas de nuestros hijos se han convertido en un lugar violento. En las últimas horas, se ha dado a conocer un estudio que refleja que los ataques por acoso escolar y ciberbulling han disminuido respecto al año anterior, pero ha aumentado la crueldad y la frecuencia. Hay niños para los que ir a clase es un auténtico infierno, son objeto de insultos y de humillaciones por parte de sus compañeros. El uso del móvil para acosar da una sensación de impunidad y de irresponsabilidad a los acosadores. Hay colegios en los que para evitar esos acosos hacen leer en voz alta a los acosadores lo que han escrito en el whatsaap. Ellos mismos se sorprenden de lo cruel que es lo que han escrito. El mundo digital incorpora muchos retos para profesores y padres. No podemos no saber qué herramientas están utilizando nuestros hijos y nuestros nietos. Los adolescentes no pueden utilizar moviles y dispositivos electrónicos sin saber que en cualquier momento puede intervenir un adulto. Pero sobre todo hay que saber que la violencia de los adolescentes es la violencia que nosotros les hemos enseñado.