De Haro a las 15h: "Tras la marcha de Soraya Sáenz de Santamaría se hace evidente la tarea que tiene el PP"

Hace unos minutos hemos sabido que Soraya Sáenz de Santamaría abandona la política. Es una decisión coherente de quien fuera vicepresidenta del Gobierno, de quien fuera candidata a presidir el Partido Popular. Una decisión coherente, porque Soraya Sáenz de Santamaría no estaba a gusto con el papel que le había asignado Pablo Casado en este momento en el Partido Popular y "si no estás a gusto, pues te marchas", porque no hubiera sido lógico, ni normal que Soraya Sáenz de Santamaría hubiera liderado una corriente sin un claro contenido. Se marcha Soraya Sáenz de Santamaría. En su currículum están siete años al frente de la vicepresidencia del Gobierno. Siete años en los que sirvió a la Constitución, especialmente en el último período con un talante dialogante y positivo. Tras la marcha de Soraya Sáenz de Santamaría como con la marcha de Rajoy, se hace evidente la tarea que tiene el PP: demostrar que la política es algo más que gestión, que gobernar no es solo hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley es algo muy importante, pero la política no es solo derecho, la política es muchas más cosas que el derecho. Gobernar no es solo hacer cumplir la ley. El PP si llega al Gobierno tiene que demostrar que no basta la tecnocracia, que hay que hacer política de verdad. Política con mayúsculas, política al servicio de algunos ideales, política al servicio de la gente-gente.