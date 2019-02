De Haro a las 15h: "Torra y Colau están jugando al escondite con el Jefe del Estado"

Tiempo de lectura: 2



Alfonso Cuarón se llevó el oscar a la mejor dirección, la academia prefirió darle el de mejor película a Green Book. El director mexicano quiso anoche pisar la alfombra roja con su hijo Olmo que padece autismo. Y las redes sociales, algunos usuarios de las redes sociales, se han dedicado a hacer memes de un chico, que como es normal, tiene una expresión muy particular. Cuarón, delante y detrás de la cámara, se empeña en afirmar la vida, aunque sea diferente.

Cualquier edad es buena para volver a la infancia. Se puede volver a la infancia aunque se hayan cumplido los 55 años. Y se puede volver a jugar al escondite. Es lo que está haciendo Torra con su amiga la alcaldelsa de Barcelona. El problema es que juegan al escondite con el Jefe del Estado, es decir con el representante de todos los españoles, no en el patio del colegio sino en el Mobile World Congress un encuentro que le reporta a Cataluña y a España más de 400 euros.

Hoy se ha inagurado el Congreso y Torra ha evitado fotografiarse junto al Rey y el presidente del Gobierno frente al pabellón de España.

Anoche hizo lo mismo, Torra y la alcaldesa de Barcelona plantaron al Rey y no asistieron a la recepción que tiene lugar antes de la cena. En la cena Torra y Colau si estuvieron y escucharon a Felipe VI decir que España es una democracia plena.

El juego al escondite primero de Torra y luego de Puigdemont ha provocado que desde el pseudo referendum del 1 de octubre hayan abandonado Cataluña 5.300 empresas, en 2018 lo han hecho 2.300. El Gobierno de Torra ha jugado al escondite y, para sorpresa de los congresistas internacionales, Barcelona es una ciudad sin Uber y sin Cabify, con una huelga de metro.

Torra juega al escondite porque en realidad no puede hacer otra cosa. No gobierna, tiene cerrado el Parlament y se dedica a los juegos florales de la secesión. Se dedica a apoyar huelgas que fracasan como la del pasado viernes. En realidad, si uno tiene la paciencia de repasar lo que han dicho los acusados en el juicio del procés, da la sensación de que todos juegan al escondite. Si se aparta de esas declaraciones la propaganda y la negación de lo evidente, los acusados le negaron validez jurídica al pseudo referendum, a la DUI. Más allá del juicio el independentismo no tiene hoja de ruta, por eso Torra juega al escondite.