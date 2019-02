De Haro a las 15h: "Tienditas es el punto más caliente del planeta, el que delata al tirano"

Tiempo de lectura: 2



El PDECAT ha 'presenta su enmienda a la totalidad para los presupuestos este mediodía, pero hay indicios suficientes que hacen pensar que la retirará antes del miércoles. El Gobierno de Sánchez sigue dispuesto a ceder ante la mesa nacional que reclaman los independentistas, mesa que supone una expropiaciación de la soberanía de todos los españoles y una entrega al relato de los secesionistas. Hoy más líderes socialistas se han desmarcado de Sánchez y PP, Ciudadanos y Vox ganan apoyos para la manifestación del domingo. De todo esto hablaremos a lo largo de la tarde, pero ahora vamos a escuchar como late el que seguramente es el punto informativo más caliente del planeta. Es la voz de Víctor Manuel Ocho contándonos cómo se distribuye la comida que da la Iglesia junto al puente de Tienditas en la frontera de Colombia con Venezuela. Más de 4.000 venezolanos cruzan a diario el puente para comer la que es la única comida del día para después volver de Colombia a Venezuela. Este es el el punto más caliente del planeta después de que la ayuda humanitaria de Estados Unidos haya empezado a llegar a la frontera. Ángel Expósito y su equipo van a llegar a ese punto dentro de unas horas. Ya hay 100 toneladas en la frontera. Pero el régimen de Maduro ha cruzado tres traillers en el puente de tienditas. Se teme que si, al final, pudiera entrar la ayuda médica sería incautada. De hecho los funcionarios sanitarios leales a Maduro están difundiendo el bulo de que esa ayuda humanitaria puede suponer riesgos para la población. El totalitarismo es así: recurre a la mentira para crear miedo. Las enfermeras de Venezuela han pedido que se deje entrar esa ayuda. En muchos hospitales solo hay un 20 por ciento de camas operativas, la mitad de los laboratorios están cerrados, en la mitad de los centros de salud no hay rayos X y los enfermos tienen que comprar los medicamentos y las jeringuillas en el mercado negro. Tienditas es el punto más caliente del planeta, el que delata al tirano. La iniciativa diplomática impulsada por la Unión Europea, el Grupo de Contacto que ha reunido en Montevideo a países del Viejo Continente y de América Latina ha conseguido poco. México y Bolivia, gobernados por el populismo de izquierdas, no apoyan la petición de elecciones y de entrada de ayuda humanitaria. Maduro cada vez se parece más a Castro y a Castro no hubo manera de echarlo.