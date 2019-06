De Haro a las 15h: "La tasa de abandono universitario nos cuesta casi 1.000 millones de euros anuales"

Tiempo de lectura: 2



El acusado de rebelión Jordi Sánchez, en prisión preventiva, suspendido como diputado, republicano entre los republicanos, quería ir a ver al rey Felipe VI en la ronda de consultas para la investidura en representación de JxCAT. El republicano entre los republicanos quería utilizar al rey y el Supremo ha dicho que este arrebato monárquico no está justificado y que los permisos a presos preventivo son para otra cosa. Jordi Sánchez se queda sin hablar con el rey al que no reconoce como Jefe del Estado. A las cinco de la tarde la presidenta del Congreso, Batet tiene una cita con Felipe VI para informarle de la configuración de los grupos.

Lucía tiene otra cita, tiene una cita mañana con el examen de selectividad, que ahora se llama EBAu. Los examenes ya han comenzado en Castilla-La Mancha. Lucía explica que el temario es muy amplio y que es difícil abarcarlo por completo.

Lucía quiere hacer Medicina pero necesita una nota muy alta, más de un 13, el máximo es un 14. 300.00 estudiantes se presentan estas dias a la selectividad.

De estos exámenes depende la posibilidad de estudiar lo que les gusta, su vocación futura. Algunos no podrán estudiar aquello que han elegido. En realidad siempre ha sido así. La vocación siempre ha dependido de las inclinaciones que cada uno tiene y de lo que las cirscuntancias permiten. Y no es menos vocación lo que se hace siguiendo circunstancias inevitables. Pero no todo se lo juegan en el examen de estos días. Una de cada cinco estudiantes abandonan la carrera en el primer año. Y uno de cada tres no acaba la carrera que ha empezado. Esta alta tasa de abandono nos cuesta casi 1.000 millones de euros anuales a los españoles. Es urgente ajustar los estudios universitarios a la realidad, a las expectativas y capacidades de quien los comienza.

Como es urgente buscar algún modo de coordinar la selectividad entre las diferentes CAS. En España hay un distrito universitario único, si apruebo la selectividad en Canarias puedo estudiar en Madrid. En Baleares se puede aprobar con 13 faltas de ortografía y en Castilla La Mancha se suspende con cinco. Canarias da mucho sobresalientes en Selectividad pero como sus alumnos tiene peor nivel consiguen peor rendimiento. Ya hay hasta turismo académico, hay quien se va a otra CA para tener mejor nota.