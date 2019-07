De Haro a las 15h: "El Supremo determinó que se produjo una violación y no un abuso sexual"

A lo largo de la tarde tendremos tiempo de analizar el pacto anunciado entre el nacionalismo vasco en Navarra, y los socialistas para gobernar en la comunidad foral. Pero, para arrancar La Tarde de COPE me quiero fijar en dos cosas que me han llamado la atención. Una es el texto de la sentencia del tribunal supremo sobre el caso de La Manada de Pamplona. Conocíamos hace algunos días el fallo, y hoy hemos conocido el texto que es importante: el supremo corregía a los tribunales navarros y determinó que se produjo una violación en grupo y no un abuso sexual.

La sentencia es importante porque establece jurisprudencia sobre una cuestión tan relevante como el consentimiento sexual. Cuándo estamos ante un “no” en ese consentimiento, cuándo hay o no intimidación. La sentencia dice muchas cosas pero hay tres especialmente relevantes:

“La falta de consentimiento no tiene que expresarse necesariamente con una actitud de resistencia heroica. Para que haya intimidación, el que la víctima de La Manada no dijera expresamente “no”, no significa que dijese “sí” y la tercera, para que se aprecie intimidación, los jueces dicen que “basta con paralizar o inhibir la voluntad de resistencia de la víctima”. Sobre el consentimiento e intimidación, la sentencia dice estas tres, que seguro, en el futuro, serán bastante relevantes.

Y la otra cosa que me ha llamado la atención es el informe contundente que ha presentado Michelle Bachelete sobre la situación de Venezuela. Es una descripción de un auténtico infierno, el informe acusa a Maduro de graves vulneraciones de derechos y documenta más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre enero de 2018 y mayo de 2019, es decir, en poco menos de un año y medio, casi 7.000 personas han sido asesinadas por Maduro. A eso hay que añadir el uso repetido de la fuerza excesiva contra manifestantes, los ataques contra oponentes políticos, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual como forma de represión y las desapariciones forzadas. “Estas ejecuciones tienen que ser investigadas” decía Bachelete.

Bachelete ha recordado la reciente muerte del que fuera oficial de marina Rafael Acosta, que fue torturado hasta reventarlo, y a un niño de 16 años le hicieron perder los dos ojos a base de dispararle perdigonazos. Esto nos hace recordar que en Venezuela sigue sin haber democracia y se siguen vulnerando derechos fundamentales, y de momento no hay ninguna iniciativa contundente para intentar recuperar la democracia. Esta es una cuestión esencial para la agenda de Josep Borrell.