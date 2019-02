De Haro a las 15h: "Sánchez va a recurrir hasta el final a los decretos y proyectos de ley"

Tiempo de lectura: 2



A veces nos quejamos de los problemas que tienen muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de su conflictividad, de su malos resultados educativos. En las últimas horas, hemos conocido un estudio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles que refleja que uno de cada cuatro familias españolas tienen poca implicación en la educación de sus hijos entre los 0 y los 6 años. A lo mejor eso explica lo que nos pasa, las crisis educativas son crisis de adultos.

Hoy el Gobierno de Sánchez ha celebrado su penúltimo Consejo de Ministros. Y en la rueda de prensa tras el Consejo ha quedado confirmada la estrategia de Sánchez. Ya lo vimos hace una semana cuando convocó las elecciones. Hasta el final va a recurrir a los decretos leyes y a los proyectos de ley.

No respeta la Constitución aprobar decreto leyes que no responden a una extraordinaria y urgente necesidad. Y es una irresponsabilidad hacerlo cuando en unos días se van a disolver las Cortes.

Pero lo que es perfecto desde el punto de vista estratégico es que una especie de taoismo de bolsillo, en el que tanto el yin y yan sirven para ganar votos. Sánchez defiende que ha hecho por los españoles en ocho meses más de lo que hicieron los Gobiernos anteriores. Pero en el taoísmo de bolsillo que maneja el Gobierno también es utilizable lo que no ha hecho o lo que ha hecho mal. Lo que no ha hecho o lo ha que ha hecho mal es consecuencia de una malvada oposición. Hoy tras el penúltimo Consejo de Ministros hemos tenido un buen ejemplo. La ministra Celáa ha querido hacerse eco del deshaucio de cuatro familias en Argumosa. Ha asumido así la ministra Celáa la bandera antideshaucios que en su momento enarboló Podemos. Y según la ministra portavoz, esos deshaucios no se hubieran producido si no hubiese habido una mayoría malvada en el Congreso que tuvo el decreto-ley de alquileres.

La convalidación del decreto ley de modificación de la ley de alquileres lo tumbó el voto del único socio que le quedaba hasta hace unos días al Gobierno: Podemos. Lo que la ministra portavoz no ha contado es que el Gobierno se metió en una importante modificación de la regulación de alquileres sin contar con apoyos suficientes y recurriendo a un procedimiento que no justicaba la urgencia. No se debe lanzar nadie a una piscina, esperando que la llenen otros. Sobre todo porque el planchazo se lo han llevado los españoles que durante una semanas han tenido un plazo mínimo de 5 años de alquiler y ahora hemos vuelto a un plazo de 3 años.