De Haro a las 15h: "¿Quién cuida al cuidador?"

Tiempo de lectura: 1



Hoy se celebra el Día Mundial contra el Alzheimer, una enfermedad que sigue teniendo muchos misterios y que deja a quien la sufre sin memoria y que es difícil de diagnosticar en su momento inicial. En España hay en torno a un millón de personas que lo padecen. Por desgracia esta es una enfermedad que no tiene cura. Por eso supone un reto importante para las familias y para el conjunto de la sociedad. Se estima que atender a una persona que sufre esta enfermedad puede llegar hasta los 40.000 euros. El sistema del bienestar debe mejorar todo lo que se pueda mejorar, para que el Estado ayude a que estos enfermos, muchos de ellos dependientes, y para que sus familias puedan tener el mayor respaldo posible. Toda la ayuda pública posible es poca. Pero un día como hoy es el día para reivindicar la labor de los cuidadores familiares, los maridos y las mujeres que cuidan de sus parejas, los hijos, los hermanos. Hacen una labor que es impagable. De día, de noche. Si no existieran estos cuidadores familiares, esta primaria de apoyo no habría recursos disponibles para atender a nuestros enfermos. El coste de la inexistencia de la familia sería inasumible. Por eso hoy es el día en el que hay que acordarse del cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? El cuidador necesita apoyo público, necesita una red de amistad y de solidaridad que le apoye. Necesita que alguien los cuide.