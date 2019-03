De Haro a las 15h: "Lo que Torra ha estado haciendo es confesionalizar la Generalitat de Cataluña"

Tiempo de lectura: 2



Son las tres de la tarde, la hora dada por la Junta Electoral Central para que todos los lazos, todos los símbolos en favor de los políticos presos y todas las esteladas sean retiradas de todos los edificios públicos de la Generalitat. Esta mañana, antes de que venciera el plazo, los lazos han sido retirados de las sedes de las consejerías. Pero eso no significa que se haya cumplido lo que ordena la Junta Electoral Central. Habrá que comprobar si los colegios, los institutos, los centros de salud han vuelto a la neutralidad. Si no es así La Junta Electoral Central dará órdenes directas a los Mossos sin pasar por la Consejería de Interior.

¿Y a partir de ahora? ¿Se ha acabado este lamentable asunto?

No necesariamente. Además de comprobar si la retirada es completa, el proceso penal iniciado por la denuncia de desobediencia a la fiscalía continúa su curso. La resolución de la Junta Electoral Central dejaba muy claro que aunque ya estén retirados todos los lazos se estima que hay desobediencia porque no se han cumplido sus intrucciones en tiempo y forma. Torra, a través de un comunicado, anuncia se querellará contra la Junta Electoral Central (JEC) por presunta prevaricación y que presentará un recurso contencioso administrativo en el Supremo. Ha invitado a llenar los “llenar los balcones” de lazos amarillos y esteladas. Es lo que tenía que haber hecho desde el principio. No hay ningún problema en que los catalanes que piensen que hay presos políticos, que quieran la independencia, llenen sus balcones de lazos amarillos, rosas o verdes. Eso si es libertad de expresión. Pero lo que Torra ha estado haciendo es confesionalizar la Generalitat de Cataluña, utilizar las instituciones públicas para imponer una opción ideológica o incluso pseudo-religiosa: la creencia de que los políticos presos son presos políticos. Esta mañana el presidente del Parlament, Torrent, ha estado en Alcalá Meco-y ha asegurado que la JEC tiene que preocuparse por los políticos presos

El ciudadano Torrent puede pensar, creer, que en Alcalá Meco hay presos políticos. Puede creer en los ovnis o en los marcianos verdes. En España hay libertad religiosa, libertad de prensa y libertad de conciencia. Pero lo que no puede hacer ni Torrent ni Torra es llevarnos de vuelta a un estado confesional a un Estado que impone creencias. El problema del independentismo es que no cree en la laicidad del Estado. Parece que la JEC está a punto de conseguir su objetivo, quien ha fracasado radicalmente ha sido el Gobierno de Sánchez. El pasado 6 de septiembre Grande Marlaska pacto con el consejero de Interior, Miquel Bruch, que el espacio público fuera neutral.

Este Gobierno tan laico para otras cosas no es laico para garantizar la neutralidad de los espacios públicos en Cataluña.