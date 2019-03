De Haro a las 15h: "Lo que Pedro Sánchez llama bloqueo es en realidad representación popular"

Pero es que el PSOE no supera los bloqueos porque está en minoría. La minoría de una Cámara que representa la voluntad popular

8 de marzo, Día de la Mujer. Hace un año se produjo una gran movilización en las calles para pedir igualdad para las mujeres, para denunciar la violencia de las mujeres. Este año, como saben, la convocatoria está más politizada, está apoyada por el Gobierno. ¿Ha sido esta jornada más o menos participada que la del año pasado? Todavía es pronto para decirlo, el año pasado no hubo un gran seguimiento de la huelga, la participación estuvo en las manifestaciones de la tarde. Aunque algunos de los sindicatos hablan de un gran seguimiento de la huelga no parece que haya sido así. Para hacer una evaluación de lo sucedido y de los efectos que ha tenido el uso electoral por parte del Gobierno habrá que esperar algunas horas.

Hoy es el Día de la Mujer y es uno de esos viernes que el Gobierno llama viernes sociales. Ya saben viernes para aprobar decretos leyes que ni son urgentes ni son de extrema necesidad. Pero que pueden dar votos. Las dos medidas que ha aprobado el Gobierno son la vuelta al antiguo subsidio para parados de más de 52 años y el registro de la jornada laboral. Ya veremos cuando se publica en el BOE, cuando entra en vigor y cuando se convalida. La ampliación de la baja de paternidad iba a entrar en vigor la semana pasada y la han aplazado hasta el 1 de abril.

Hasta 2012 estuvo en vigor el subsidio para los mayores de 52 sin trabajo que en aquel año se cambio a los 55 años. Había que esperar a los 55. Ahora el Gobierno vuelve a dejar las cosas como estaban hace seis años. La base de cotización para los que cobran este subsidio sube al 125 por ciento, por lo que no se reduce la pensión y no es obligatoria la jubilicacion anticipada. La otra medida, la del registro horario es más polémica. Dice el Gobierno que quiere reducir el fraude

Hasta hace unos años, ese registro era obligatorio pero dos sentencias del Supremo acabaron con este criterio. Hace unas semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir que era obligatorio. Sin duda el registro horario será necesario en algunas casos para prevenir abusos. Pero es una medida basada en un modelo de relaciones laborales muy antiguo. A base de inspeccción no se mejoran las codiciones laborales. Vamos a un mundo en el que lo cuenta no es el número de horas sino la productividad.

Ya veremos que dice la Junta Electoral Central de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Los viernes sociales de decretos leyes fueron defendidos por Pedro Sánchez por el bloqueo de PP y de Ciudadanos

Eso que Pedro Sánchez llama bloqueo es representación popular. Los presupuestos de Sánchez, las pocas inciativas de Sánchez no salieron adelante porque no contaban con la mayoría de una Cámara que representa la voluntad popular. El PSOE no supera los bloqueos porque está en minoría.