De Haro a las 15h: "Lo que necesitan Casado y Rivera es captar más votos no repartirse los que tienen"

Ya que estamos en Valladolid y como colea la polémica por la leyenda negra de lo que hicimos los españoles en América porque el presidente de México la que ha querido resucitar, ya que estamos en Valladolid, podemos recordar que muy cerquita de aquí, en el Colegio de San Gregorio de Valladolid tuvo lugar en 1550 una de las discusiones más francas y más rotundas sobre los derechos de los indios en el Nuevo Mundo. Aquí como nunca ha hecho un imperio se cuestionó el modo en el que se había realizado la conquista. Y aquí nació la teoría de los derechos humanos. Para que luego haya quien alimente leyendas negras.

No me parece que los debates de la campaña electoral vayan a ser tan interesantes como los debates que se produjeron aquí en 1550. En cualquier caso la pre-camapaña se ha puesto muy calentita en las últimas horas. Pedro Sánchez ha presentado los puntos fundamentales de su programa electoral, sus promesas corrigen algunas de las cosas que prometió en otros momentos e incluyen mucho gasto social, no concreta cómo lo va a pagar. Y en el PP están encantados porque creen que la oferta de un Gobierno en coalición que ha hecho Rivera las viene estupendamente porque les sitúa en el centro. Desde hace ya algunos días en el PP se han dado cuenta de que no se puede competir con Vox paraciéndose a Vox y, por eso, Casado, está criticando claramente al partido de Santiago Abascal. Esta propuesta de Rivera, que rompe con las reglas tradicionales de una campaña electoral, en la que no se proponen pactos, les permite alejarse de la derecha más minoritaria. Inés Arrimadas ha repetido este mañana la oferta que hizo ayer Rivera.

¿Por qué ha hecho esta oferta Ciudadanos? Por lo mismo que ha prometido no pactar con el Gobierno de Sánchez, porque Rivera piensa que es más importante seducir a los votantes que puede quitarle VOX y a los votantes que fueron del PP que seducir a votantes que lo fueron del PSOE. Rivera está diciendo de otro modo que no va a pactar con Sánchez.

Ciudadanos le ha dejado la pelota votando al PP, esta mañana desde Melilla, Casado se ha presentando como presidente del Gobierno y le ha ofrecido a Rivera el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además de ofrecerle el ministerio de Exteriores en el PP aseguran que Rivera ha llegado tarde porque se podía haber concurrido juntos, por ejemplo en el Senado, antes de que se hubieran cerrado las listas. Pero eso no es lo que ha ofrecido Rivera. La última vez que se hizo un pacto electoral antes de votar fue el de Almunia y Frutos, PSOE, en 2000, fue un auténtico desastre. Lo que necesitan Casado y Rivera es captar más votos no repartirse los que tienen que de momento no suman