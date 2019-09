De Haro a las 15h: "¿Qué les sucede a nuestros chicos"

Escucha el monólogo de Fernando de Haro en 'La Tarde' sobre la agresión de unas jóvenes a una compañera de clase mientras era grabada y nadie hacía nada. "Desgraciadamente lo que ocurrio en el barrio de San Blas no es una excepción. España ha superado las mil víctimas de acoso escolar al año, según las estadísticas que conocemos. Seguro que son más. Las víctimas están, sobre todo entre los 12 y los 14 años de edad. Pero eso no es todo, más de la mitad de los niños afirman haber sufrido algún tipo de violencia en el colegio. Nuestros colegios son sitios violentos, tenemos que reconocerlo, aunque nos cueste trabajo. Analizar este fenómeno es mucho más difícil que analizar la actualidad política, porque aquí no valen los análisis ideógicos, ni los análisis tácticos..."

