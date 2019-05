De Haro a las 15h: "Puigdemont es el campeón en torcer el Estado de Derecho"

Tiempo de lectura: 2



Así es cómo ha sonado este domingo el aterrizaje de un avión de Aroflot en Moscú. Aterrizó en llamas y 41 personas han muerto. Esta mañana han encontrado las cajas negras que permitirán determinar si la causa del accidente fue un rayo. Nos parece que noostros, los hombres del siglo XXI, estemos a merced de los fenómenos naturales, pero la naturaleza se empeña en dementirnos.

¿Y en la actualidad política qué? Pues tenemos dos noticias: la reunión de Casado y de Sánchez y la decisión final de un juzgado de lo contencioso administrativo que autoriza a Puigdemont a presentarse a las elecciones europeas. ¿Es esta decisión una locura de los jueces? ¿Tiene sentido de que los jueces le dejen a Puigdmont presentarse a las elecciones europeas por España cuando es un fugado de la justicia?

No hay que darse prisa en criticar a los jueces ni en decir que es una decisión absurda. No conviene dejar que se nos hinche la vena demasiado pronto. Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es complicada. PP y Ciudadanos presentaron un recurso a la Junta Electoral Central para que Puigdemont no pudiera presentarse. En la Junta Electoral Central hubo una discusión muy intensa. Con nuestro sistema de garantías no es fácil quitarle a alguien el voto. Al final, después de que siete jueces votaran a contra de que Puigdemont fuera candidato y cuatro en contra, la Junta Electoral aprobó la prohibición de que Puigdemont fuera candidato argumentando que quien no puede votar porque no está en España y no está inscrito en el censo electoral no puede ser votado. Pero ayer el Supremo corrigió lo dictaminado por la Junta Electoral Central remitió el asunto al juzgado de lo contencioso admnistrativo que ha dicho lo mismo que el Supremo. El Supremo argumentó ayer que la ley electoral dice claramente que solo se puede inhabilitar a quien están condenados en sentencia firme. Puigdmont, gracias a al derecho y la justicia que intenta burlar, se convierte en candidato. No hay que enfadarse por este desequilibrio. Es bueno que la justicia sea exquisita con los derechos de quien no reconoce el derecho. Porque la batalla es larga y tiene que ver con Europa y la las instituciones internacionales. Y por razones de principios. De hecho Puigdemont quedó en evidencia al asegurar que la justicia española en la que dice no creer y la que intenta burlar le ha dado una victoria

Puigdemont añadió que los quieren torcer el Estado de Derecho deben abandonar toda esperanza. Lo dice el campeón en torcer el Estado de Derecho. Puigdemont no va a ser candidato porque para retirar su acta de diputado tiene que venir a Madrid y en ese momento sería detenido.