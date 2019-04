De Haro a las 15h: "La primera vez que entré en Notre Dame se me engrandeció el alma"

Tiempo de lectura: 1



En este momento, mucha gente se acerca hasta el río para ver su catedral que está en este momento siendo evaluada. Hemos hablado con Cristina, una guía turística que nos ha explicado que lo peor es que se ha quemado el techo, original del siglo XII que se utilizaron árboles de hace 800 años. Esta mañana cuando me acercaba a la catedral se me ha hehco el corazón un puño porque he recordardo el primer momento que la vi. Esa piedra blanca que se levanta y que se convierte en luz. Entrar en Notre Dame era engrandecer el alma. Notre Dame en el siglo XII es la cumbre contra la barbarie. Se hizo una labor en toda Europa para convertir lo que era violencia y devastación en una nueva cultura y esta catedral sintetiza esa gran construcción en la que acabó triunfando la luz. También Cristina me explicaba que ahora toca reconstruir con otro material. Dolor por la quema de la techumbre de Notre Dame y deseo de reconstruir desde Notre Dame para toda Europa, para todo el mundo.