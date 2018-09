De Haro a las 15h: "En no pocos jóvenes españoles el uso del móvil y de la tecnología es adictivo"

Tiempo de lectura: 1



Dos de cada diez jóvenes y adolescentes españoles reconocen que han entrado en el último año en páginas web con contenido duro y peligroso. Estamos hablando de páginas web en las que te informan de como autolesionarse o en las que se habla de cómo estar extremadamente delgado. Es la conclusión de un estudio que ha presentado hoy la FAD, la Fundación de Ayuda a la Drogacción. En no pocos jóvenes españoles el uso del movil y de la tecnología tiene un carácter adictivo. La digitalización es estupenda, pero implica este tipo de retos. Estamos hablando de nuestros adolescentes, de unos años que son preciosos para su desarrollo. ¿Qué podemos hacer con esto? Me parece que lo primero es ser muy conscientes. Y seguramente no lo somos. No somos conscientes de que internet es una herramienta maravillosa pero que requieer de criterio, de una mentalidad madura. Los padres, los abuelos, los profesores estamos a menudo en Babia, no sabemos en que están nuestros chicos. Hay formulas para el control parental, para que los jóvenes y adolescentes sepan que no estan solos, que no navegan en un mudo desconocido para los adultos. Las prohibiciones en algunos momentos serán necesarias pero no se pueden resolver los problemas prohibiendo. A mayor reto, mayor educación, mayor implicación de los adultos, mayor capacidad de desafiar a los jóvenes con una vida real que merezca la pena más que una vida virtual tóxica.