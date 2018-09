De Haro a las 15h: "Nueve de cada cien personas sufren exclusión social severa"

Tiempo de lectura: 1



Todavía hay en España más pobres que antes de la crisis. Es la conclusión de la Memoria de Cáritas que se ha presentado hoy. Cáritas, ya sabes es la organización de la Iglesia Católica, que atiende a los más desfavorecidos en España. Esa memoria tiene algunos datos positivos: casi la mitad de los españoles estamos plenamente integrados socialmente. Pero hay un 18 por ciento, casi dos de cada diez que están en riesgo de exclusión, 9 de cada cien sufren una exclusión severa. ¿Qué hay detrás de estas cifras? Personas que no pueden poner la calefacción en invierno, familias que no pueden pagar la hipoteca o que no pueden comer bien. La recuperación económica se ha hecho notar pero no todos se han beneficiado de esa recuperación económica y de la creación de empleo. Los responsables de Cáritas denuncian que los pobres en España están invisibilizados, no los conocemos, no los vemos. El crecimiento económico no del todo sano, porque si no es para todos, no es sano. No queremos ver a los que se quedan atrás.