De Haro a las 15h: "El mundo al revés es que la autoridad competente no cumpla con las órdenes judiciales"

Tiempo de lectura: 2



El que fuera Mayor de los Mossos, Jose Luis Trapero está declarando en el Supremo. Lo ha hecho esta mañana y volverá a hacerlo a las cuatro. Trapero, procesado por rebelión en la Audiencia Nacional, ha declarado como procesado. Y le ha echado la culpa a todos, para no asumir su responsabilidades en la violencia del 20 de septiembre. A el que era su jefe, Joaquin Forn, a la fiscalía por haber ordenado un cierre de los colegios electorales que era imposible, a la secretaria judicial Montserrat del Toro por no aceptar la supuesta cápsula de seguridad que se le había ofrecido.

Hablaremos con calma esta tarde de la declaración de Trapero, una de las más importantes del juicio. Pero quiás convenga detenerse antes en lo que ha sucedido con los lazos amarillos en Cataluña. Ayer minutos antes de que venciera el plazo que la JEC le había dado a Torra para que retirara los lazos en los edificios de la Genealitat, Torra mandó un recurso en el que argumenta que este organismo se pone de lado de unos partidos políticos, los que están contra los lazos. Torra reconoce de este modo de forma implicita que la Generalitat está utilizando los edficios de forma partidista, porque si hay partidos en contra hay otros a favor, y él se ha puesto a favor de los que están por la independencia. Torra además asegura que no puede limitar la libertad de expresión de los funcionarios. ¿Son acaso los funcionarios los dueños de la Administración, de sus edificios?

Anoche, un grupo de personas se acercó hasta Ayuntamiento de Barcelona donde culega un lazo amarillo. Es en realidad una pancarta que cuelga muy alto y con un gancho de tres metros, este grupo de personas descuelga el símbolo independentista

Cuando el grupo de personas que ha descolgado la pancarta se va a marchar aparecen dos policias de la guardia urbana y entonces se produce una conversación que explica en gran medida lo que está sucediendo en Cataluña.

El policía de Barcelona le dice a los que retiran los lazos que no pueden hacer lo que están haciendo y los supuestamente subersivos contesta que lo ha ordenado un juez. Lo ha ordenado un juez. El mundo al revés, la autoridad competente no cumpla con las ordenes judiciales y forcejea con los que quieren hacer cumplir la ley. España es, por desgracia, uno de los países que más recurre a los jueces en Europa. Hemos judicializado la vida social. Y no todo es conflcito en la vida social y democrática y no todos los conflictos hay que resolverlos ante el juez. Pero cuando hay un conflicto y los jueces se pronuncian, democracia es que la ley se cumpla. La guerra de lazos no es algo deseable, pero si el Estado incumple su función primordial de hacer cumplir la ley, nos exponemos a que cada uno quiera imponer la ley por su cuenta. Para que se evite el peligro de que haya quien se quiera tomar la justicia por su mano, el Estado debe garantizar que aquellos que los tribunales han establecido como justo, se realice