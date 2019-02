De Haro a las 15h: "Mientras los venezolanos se mueren literalmente de hambre el régimen sigue amenazando"

Tiempo de lectura: 2



La imagen de las últimas horas sin duda es la del puente de Cúcuta en la frontera de Venezuela con Colombia. Este es el sonido que nos llega en este momento desde allí. En ese punto por el que han salido decenas de miles de venezolanos en los últimos tiempos en busca de un exilio con pan y libertad hay en este momento tres grandes traillers de camión con el que el régimen de Maduro quiere impedir la entrada de la ayuda humanitaria al pais. Esos tres taillers bloqueando las tres vías del puente retratan mejor que cualquier palabra la determinación de Maduro de cerrar el paso a la democracia y al futuro de Venezuela. Mientras los venezolanos se mueren literalmente de hambre y no tienen medicinas el régimen se atrinchera y sigue amenazando. Diosdado Cabello, el segundo de Maduro y responsable de una importante red de narcotráfico según algunas investigaciones, ha hablado de una guerra irregular en caso de una invasión estadounidense. Nada le vendría mejor al régimen de Maduro que una invasión estadounidense que en realidad no está sobre la mesa. Pero al chavismo le va mejor cuánto peor le van las cosas a los venezolanos por eso estarían encantados con una invasión. Lo que si está sobre la mesa es la iniciativa del llamado Grupo de Contacto que se reune en Montevideo, en Uruguay. ¿Qué es este grupo de contacto? ¿Y que puede lograr? Este grupo de contacto reúne a Federica Mogerini, a la alta representante de la Unión Europea, a España y a otros países europeos y también algunos países americanos entre los que están México y el propio Uruguay. México y Uruguay no han querido reconocer a Guaidó. Hay quien ha criticado al Grupo de Contacto porque supone, dicen, darle a Maduro una bombona de oxigeno con una nueva negociación. Mogerini ha insistido en que el Grupo de Contacto no quiere abrir un proceso de mediación. Europa y España no pueden dejar de intentar encontrar una salida pacífica y lo menos dolorosa posible para los venezolanos pero es muy difícil que en este momento Maduro la acepte. Habrá que ver cuáles son las conclusiones a las que se llega en Montevideo, será un fracaso si el México de López Obrador convierte la iniciativa en un pretexto para blanquear a Maduro.