De haro a las 15h: "¿Es legal lo que hizo el ministro?"

A estas horas, la noticia es la rueda de prensa del ministro austronauta, Pedro Duque. El ministro ha reconocido haber creado una sociedad instrumental para tener en ella sus casas. ¿Es legal o no es legal lo que hizo el ministro? Es de dudosa legalidad. Lo hizo para pagar menos impuestos, pero desde luego es poco ético, porque el presidente del Gobierno dijo cuando no era presidente aún que "no iba a aceptar sociedades instrumentales para pagar menos impuestos" y Pedro Duque así lo ha hecho. Si pones el listón ético muy alto, al final pasan estas cosas. Ya veremos qué pasa con el ministro Duque, pero yo iba a hablar de otra cosa. No todo va a ser hablar del Gobierno. Google cumple hoy 20 años. Y Google sabe mucho sobre ti, Google cree saber casi todo sobre ti. Su quieres saber todo lo que Google sabre sobre tí solo tienes que entrar la aplicación Google Takeout y descargar tus datos. Te quedarás alucinado. Verás ahí todas tus búsquedas, fotos, lugares que has visitado. Google almacena automáticamente tu localización aunque tu le hayas dicho que no lo haga. Lo reveló un reportaje realizado por periodistas de Asociated Press. Google es muy útil, ya no sabemos llegar a ningún sitio sin Google Maps, pero Google ha acabado en buena medida con nuestra privacidad, todas las grandes tecnológicas han acabado con nuestra privacidad. ¿Alguien duda de que nuestras preferencias, nuestro sentimientos, nuestros movientos están siendo procesados por potentes sistemas de inteligencia artificial? Para vendernos los productos que pueden gustarnos, para hacernos llegar si se tercia noticias falsas. La tecnología nos ha traído una vida mejor, pero nos ha dejado desnudos. Por eso se hace tan necesario tener un mundo real, no virtual, a mano que nos permita compensar, equilibrar, contrarrestar el poder tecnológico.