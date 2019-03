De Haro a las 15h: "Jaume Mestre ha tenido esta mañana un ataque de amnesia"

Tiempo de lectura: 2



Faltan horas para que se agote el plazo dado por la JEC para que se retiren los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos de la Generalitat. La Generalitat ya lo ha dejado claro, no piensa retirarlos y sigue argumentando lo inargumentable: que esos símbolos no son partidistas sino la expresión universal de una lucha por los derechos humanos. Jordi Puigneró, consjero. Ahí es nada. Ayer Elsa Artadi se comparó con Ana Frank. Ya poco nos soprende.

La ministra de Justicia, la ministra Delgado, ha anunciado que los lazos se quitarán.

Será porque el plazo ha avanzado, será porque hay diferentes criterios en el Gobierno, Delgado ha sido más contundente que la ministra Batet, la ministra ibuprofeno, que todavía ayer no quería adelantar lo que va a hacer el Gobierno.

Torra no quiere retirar los lazos, pero Torra no es Puigdemont, y no quiere enfrentamientos frontales. Lo importante no es la sanción que le ponga la JEC, lo importante es que ante la falta de desobediencia la JEC ponga esto en manos de los tribunales para que ejecuten su orden. ¿Qué puede hacer Torra para no quitar los lazos y para no desobedecer? Plantear, antes de que acaben las 48 horas, un recurso ante el Supremo y que el Supremo y pedir una suspensión de la medida. El Supremo tiene que aceptarlo. Mientras en la Generalitat acaban esta mañana de tomar la decisión han seguido con atención lo que pasaba en el Supremo durante el jucio del proceso de secesión. Estaba declarando El responsable de las campañas publicitarias en la Generalitat de Puigdemont,Jaume Mestre, ha tenido esta mañana un ataque de amnesia. Le ha pasado a otros tetstigos. Mestre no se acordaba de nada porque quería encubrir las responsabilidades de quienes les mandaban

Marchena, que es mucho Marchena, le ha recordado al testigo que no su falsa memoria se podía convertir en un delito .

A pesar de las advertencias del juez, el testigo no ha recuperado la memoria de lo sucedido. Con lo que el fiscal Moreno ha pedido que se le investigue para saber si ha mentido.

En la Generalitat, a pocas horas de que venza el plazo dado para retirar los lazos amarillos, igual han tomado nota de que el Estado de Derecho funciona. O no.