De Haro a las 15h: "La huelga convocada por el independentismo no ha tenido los resultados esperados"

Aunque más que huelga habría que hablar de paro patronal porque la protesta ha estado apoyada por la Generalitat. Torra, de hecho, no ha ido a trabajar

Tiempo de lectura: 2



Aquí estamos, con los nervios a flor de piel porque quedan menos de cuatro horas para la presentación del libro de Sánchez muy cerquita de donde están los estudios centrales de la Cadena Cope. Con la ansiedad de saber si va a hablar de los colchones de Moncloa, si va a revelar alguna conversación con el Rey para seguir utilizando la Corona para su campaña electoral.

La huelga convocada por el independentismo en Cataluña para protestar por el juicio del proceso de secesión ha pinchado. Aunque más que huelga habría que hablar de paro patronal porque la protesta ha estado apoyada por la Generalitat. Torra, de hecho, no ha ido a trabajar.

Los Comités de Defensa de la República que no existen han cortado carreteras a primera hora de la mañana. Lo que ha provocado problemas de tráfico. Los Mossos han detenido a tres personas, mucha presión de los que no respetan la libertad de los que quieren trabajar pero poca efectividad. Cataluña no se ha paralizado hoy. El tráfico de acceso a Barcelona se ha reducido solo un 11 por ciento y los comercios y los polígonos industriales han funcionado con normalidad. Mientras los piquetes del independentismo actuaban en Cataluña, el que fuera presidente de ANC declaraba en el Supremo asegurando que las protestas habían sido pacíficas. La declaración de Sánchez para probar la rebelión es fundamental porque el delito de rebelión incluye violencia y según la fiscalía uno de los momentos de violencia, o sea de rebelión, fue la protesta organizada entre otros por Sánchez, frente a la consejería de Economía el 20 de septiembre. Los manifestantes convocados por Sánchez reventaron tres coches de la Guardia Civil. Sánchez le ha quitado importancia a lo sucedido.

Los guardias cíviles no pudieron salir de la Consejeria, los coches quedaron reventados, pero aquello fue pacífico. También ha declarado el exconsejero de empresa Santi Vila que no está acusado de rebelión porque abandonó la Generalitat horas antes de que hiciese la declaración de independencia. Vila ha afrrmado que había acuerdo con Puigdemont para echarse atrás con la declaración de independencia el 25 de octubre, pero que el entonces presidente de la Generalitat no supo resistir la presión de las redes sociales.

Si fuera así, habrían sido unos pocos en redes sociales los que habrían provocado el descalabro final. Descalabro provocado por las redes y por la inconsistencia personal de Puigdemont. La cuestión personal es siempre decisiva en política. Lo que al final cuenta más es la persona.