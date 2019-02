De Haro a las 15h: "Se ha hecho demasiado poco para explicar fuera de España lo que pasa en Cataluña"

Tiempo de lectura: 2



Mariano Rajoy vuelve a ser noticia. Dentro de una semana va a declarar en el juicio por el proceso de secesión. Declarará como testigo. Es lo que se llaman el argót procesal, la testifical, los testigos declaran sobre lo que vieron y escucharon sobre el conocimiento que tuvieron de los hechos.

Este martes se ha reanudado el juicio que come desde el Supremo. Y desde allí os comentaba que el juicio tenía lugar dentro de la Sala de Plenos pero también en la calle donde estaban los corresponsales de los medios internacionales. Lo que escuche de los compañeros de la BBC, de Al Jazeera y de otros medios me dio la sensación de que la ley y la soberanía española estaba perdiendo mucho terreno. La imagen de España se está viendo dañada. New York Times ha hablado de conflicto catalán. En el Reino Unido The Guardian ha acogido un artículo de Puigdemont. Cabeceras holandesas y alemanas, algunas tan prestigiosas como Der Spiegel han sugerido claramente que el juicio es un acto de represión. Durante demasiado tiempo se ha hecho demasiado poco para explicar fuera de España lo que pasa en Cataluña.

Hoy ha declarado ante los jueces, Jordi Turrull, el que fuera consejero de presidencia de Puigdemont. Turrull ha sostenido que hasta el último momento defendieron un referendum pactado y que la Generalitat no puso dinero para oganizar el pseudo-referendum del 1 de octubre

También ha asegurado que no sabía de donde salían las urnas. Es absolutamente inverosimil la versión de Turrull pero tiene derecho a mentir. Solo en material electoral la Generalitat se comprometió a pagar a la empresa Unipost, que luego quebró casi un millón de euros. El hecho de que la Generalitat no pagara las facturas no supone que no haya malversación. La Fiscalia calcula que la malversación fue de más de tres millones de euros.

Turrul ha negado que hubiera una concertación para hacer una declaración unilateral de independencia. También en esto ha mentido porque ya en 2014 el Consejo Nacional de la Transición de Cataluña elaboró un Libro Blanco donde se incluía la declaración unilateral. Cuando la fiscalía le haya hecho ver que desobedeció al Constitucional ha replicado que quería encontrar una vía de ponderación.

Con la ley es como en el embarazo, no cabe ejercicio de ponderación. O se esta embarazado o no, no se está un poco embarazado.