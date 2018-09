De Haro a las 15h: ".Hay guerras que se libran con cañones y otras muchas con aranceles comerciales"

Tiempo de lectura: 1



La historia de Europa en el último siglo nos ha enseñado una dolorosa lección: el nacionalismo provoca guerras. Todas dolorosas. Guerras que dejan muchos muertos, viudas, huérfanos...Hay guerras que se libran con cañones y otras muchas con aranceles comerciales. Son las guerras comerciales que empobrecen a los países. La guerra comercial que aumenta la tensión entre China y Estados Unidos en las últimas horas, nos parece que es algo que está muy lejos y que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, pero no es así. Puede influir mucho. Se están enfrentando los dos grandes gigantes de la economía mundial y si a eso le añadimos que está subiendo el precio del petróleo, vamos a ver si se monta el lío. Trump quiere ganar votos para las elecciones legislativas para los republicanos que están a la vuelta de la esquina. Los potenciales votantes de de los republicanos y Trump piensan que si les va mal en la vida es por culpa de los chinos, porque tienen mucha capacidad de vender. ¿Receta para alcanzar la felicidad de Trump? Constuir muros. Lo que Trump, como cualquier nacionalista, no quiere explicar es que construir un muro comercial empeora la vida de la gente-gente. Los chinos seguirán vendiendo en otros sitios y los estadounidenses pobres seguirán siendo pobres. Los muros en el 99,9 por ciento de los casos no remedian ningún problema, sino que retratan cómo de inseguro se siente quien los construye.